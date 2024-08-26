Зобнин заявил, что не знает о будущем Соболева в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин заявил, что не знает, что с нападающим команды Александром Соболевым.

— Не могу не спросить про Соболева. Что сейчас с ним?

— Я не знаю, что с ним, и не знаю, где он, — сказал Зобнин matchtv.ru.

В конце июня «СЭ» сообщал, что московский клуб готов отпустить нападающего, чей контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2026 года, за 11 миллионов евро. 20 августа источник сообщил, что «Зенит» ведет переговоры с игроком.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. Контракт форварда с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел на поле за «Спартак» всего 67 минут. Форвард вышел в стартовом составе на матч 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2), а позже был отстранен от работы с основной командой красно-белых.