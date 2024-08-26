Капитан «Ростова» Глебов раскритиковал судейство после матча с «Локомотивом»
Капитан «Ростова» Данил Глебов заявил, что недоволен уровнем работы судейского корпуса в РПЛ. Ранее команда проиграла в матче 6-го тура чемпионата России «Локомотиву» (2:3).
«Какой смысл рассуждать и комментировать, если одни и те же эпизоды трактуются по-разному? Пенальти в прошлой игре, с «Оренбургом», на Ланговиче был назначен — чем это отличается от эпизода с Осипенко? Должна, на мой взгляд, быть одна линия и трактовка, когда за одни и те же нарушения одинаковые решения», — цитирует Глебова «РБ Спорт».
Матч «Локомотив» — «Ростов» судил Владимир Москалев.
Источник: РБ Спорт
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|
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|3
|3
|0
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|12
|
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|6
|4
|0
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|
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|3
|2
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|
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|2
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|2
|0
|4
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|
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|
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|2
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|
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|1
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|5
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|1
|1
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|31.08
|15:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|31.08
|17:30
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|31.08
|19:45
|
Спартак – Рубин
|- : -
|31.08
|20:00
|
Ахмат – Акрон
|- : -
|1.09
|15:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|1.09
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|1.09
|19:45
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|1.09
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
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|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
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Даниил Фомин
Динамо
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|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
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