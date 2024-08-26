Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:20

Футболисты «Ахмата» Бериша и Богосавац выбыли на полгода из-за травм

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Футболисты «Ахмата» Бернард Бериша и Мирослав Богосавац пропустят около шести месяцев из-за травм, сообщает пресс-служба грозненцев.

Берише понадобится хирургическое вмешательство. Футболист отправится на операцию в одну из специализированных клиник за рубежом. Лечение и реабилитация займут около шести месяцев.

Богосавацу была сделана МРТ, в результате которой был выявлен субтотальный разрыв крестообразной связки. Игроку также предстоит хирургическое вмешательство и лечение.

Оба игрока были травмированы в матче 6-го тура РПЛ «Ахмат» — «Химки» (3:3).

В это сезоне на счету форварда Бериши два гола и одна результативная передача в семи матчах во всех турнирах за «Ахмат». У Богосаваца в 6 матчах РПЛ не отметился результативными действиями.

Источник: https://t.me/akhmatgrozny/7397
Бернард Бериша
ФК Ахмат
Мирослав Богосавац
8
0
Читайте также
US Open 2024: основная информация о турнире «Большого шлема»
Олимпийская чемпионка Ильиных и артист балета Полунин поженились
В Кремле пообещали ответ на действия Украины в Курской области
Махачкалинцы пишут гневные письма против судей, «Акрон» считает арбитров злодеями. Против новичков РПЛ действительно есть судейский заговор?
В Госдуме допустили появление новых программ льготной ипотеки
Маск заявил о способности России спасти экипаж Starliner
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 6-й тур: «Зенит» — «Спартак», «Динамо» — «Краснодар» и другие матчи
Колосков возмутился непоказанной Кордобе красной карточке за столкновение с Луневым
Смородская: «Нынешнее первое место «Локомотива» ни о чем не говорит»
Лидерство яркого «Локо» с десятью россиянами в основе — приятный сюрприз. Но Галактионову нужно усиление
Мостовой — о лидерстве «Локомотива» в РПЛ: «Команда удивляет. Не ожидал такого»
КДК РФС накажет «Локомотив» по итогам матча против «Ростова»
КДК РФС накажет «Спартак» за поведение болельщиков в матче против «Зенита»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Колосков возмутился непоказанной Кордобе красной карточке за столкновение с Луневым

Зобнин заявил, что не знает о будущем Соболева в «Спартаке»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
16
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31.08 15:00
Химки – ЦСКА
 - : -
31.08 17:30
Пари НН – Зенит
 - : -
31.08 19:45
Спартак – Рубин
 - : -
31.08 20:00
Ахмат – Акрон
 - : -
1.09 15:00
Оренбург – Динамо
 - : -
1.09 17:30
Кр. Советов – Динамо Мх
 - : -
1.09 19:45
Локомотив – Краснодар
 - : -
1.09 20:00
Ростов – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости