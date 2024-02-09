В «Зените» подтвердили переход Ду Кейроса в «Гремио»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что полузащитник команды Ду Кейрос продолжит карьеру в «Гремио».

«Ду Кейрос уходит. Сделка будет оформлена на днях», — приводит слова Медведева РИА Новости.

Ранее Globo сообщал, что бразильский клуб арендует 24-летнего футболиста до конца года с правом выкупа.

Ду Кейрос играет за «Зенит» с лета 2023 года. За петербургский клуб бразилец провел 16 матчей и отметился одним голом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро, а его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2028 года.