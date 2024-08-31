Зобнин считает свое удаление в матче с «Рубином» заслуженным

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал свое удаление в матче 7-го тура РПЛ с «Рубином» (1:0).

На 63-й минуте красно-белые остались в меньшинстве из-за второй желтой карточки, которую игрок получил за фол. Через 11 минут единственный гол с пенальти забил Эсекиэль Барко.

«Правильно ли меня удалили? Конечно, правильно», — заявил Зобнин.

«Спартак» (14 очков) поднялся на третье место в РПЛ. «Рубин» (10) идет седьмым в турнирной таблице.

В следующем туре команда Деяна Станковича 15 сентября на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо». «Рубин» двумя днями ранее дома примет «Крылья Советов».