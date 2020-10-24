«Знаю точно, что он не имел отношения к «Ахмату». Арбитр Головко — об избиении в Грозном
Главный судья матча 7-го тура молодежного первенства между «Ахматом» и «Спартаком» (0:0) Богдан Головко прокомментировал избиение после матча в Грозном.
«Я, в свою очередь, развернулся и ушел в раздевалку. Знаю точно, что он не имел отношения к клубу, так как на нем не было никаких отличительных знаков и атрибутики клуба», — приводит слова Головко «Грозный-информ».
Ранее РПЛ сделала заявление, что совместно с РФС лига проведет тщательное разбирательство. В «Спартаке» также осудили такое поведение в отношении арбитра. При этом бывший генеральный директор футбольной академии «Рамзан» Хайдар Алханов назвал неправдой информацию об избиении судьи.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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