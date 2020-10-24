Главный судья матча 7-го тура молодежного первенства между «Ахматом» и «Спартаком» (0:0) Богдан Головко прокомментировал избиение после матча в Грозном.

«Я, в свою очередь, развернулся и ушел в раздевалку. Знаю точно, что он не имел отношения к клубу, так как на нем не было никаких отличительных знаков и атрибутики клуба», — приводит слова Головко «Грозный-информ».

Ранее РПЛ сделала заявление, что совместно с РФС лига проведет тщательное разбирательство. В «Спартаке» также осудили такое поведение в отношении арбитра. При этом бывший генеральный директор футбольной академии «Рамзан» Хайдар Алханов назвал неправдой информацию об избиении судьи.