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«Знаю точно, что он не имел отношения к «Ахмату». Арбитр Головко — об избиении в Грозном

12:32
Богдан Головко. Фото ФК "Евпатория"
Богдан Головко. Фото ФК "Евпатория"
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Главный судья матча 7-го тура молодежного первенства между «Ахматом» и «Спартаком» (0:0) Богдан Головко прокомментировал избиение после матча в Грозном.

«Я, в свою очередь, развернулся и ушел в раздевалку. Знаю точно, что он не имел отношения к клубу, так как на нем не было никаких отличительных знаков и атрибутики клуба», — приводит слова Головко «Грозный-информ».

Ранее РПЛ сделала заявление, что совместно с РФС лига проведет тщательное разбирательство. В «Спартаке» также осудили такое поведение в отношении арбитра. При этом бывший генеральный директор футбольной академии «Рамзан» Хайдар Алханов назвал неправдой информацию об избиении судьи.

Дополнительная информация:

https://www.grozny-inform.ru/news/health/122942/

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