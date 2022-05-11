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Изидор: «Лишь пять команд чемпионата Франции могли бы побороться за топ-3 в РПЛ»

Изидор считает, что лишь пять команд чемпионата Франции могли бы побороться за топ-3 в РПЛ
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Вильсон Изидор.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор оценил уровень команды в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).

«Легко играть в России? Приезжайте и попробуйте сыграть с такими командами, как «Зенит», «Локомотив», «Спартак», и вы все сами поймете. Мы, например, встречались с «Ростовом», который тренирует Валерий Карпин, наставник сборной России. Они так умело играют, используют тики-таку, показывают очень красивый футбол. Мы проиграли им со счетом 1:4, просто ничего не смогли сделать. Конечно, в чемпионате России нет клубов уровня «ПСЖ» или «Барселоны», но лишь пять команд лиги 1 могли бы побороться за топ-3 в РПЛ, не больше», — приводит слова Изидора So Foot.

Французский форвард перешел в «Локомотив» из «Монако» в январе 2022 года. Сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро.

Изидор на данный момент сыграл за железнодорожников 11 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал одну результативную передачу.

«Локомотив» в РПЛ занимает шестое место, набрав в 28 матчах 44 очка.

Источник: https://www.sofoot.com/wilson-isidor-j-ai-plus-appris-des-mecs-de-laval-que-de-falcao-514426.html
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
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3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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