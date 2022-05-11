Изидор: «Лишь пять команд чемпионата Франции могли бы побороться за топ-3 в РПЛ»

Изидор считает, что лишь пять команд чемпионата Франции могли бы побороться за топ-3 в РПЛ

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор оценил уровень команды в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).

«Легко играть в России? Приезжайте и попробуйте сыграть с такими командами, как «Зенит», «Локомотив», «Спартак», и вы все сами поймете. Мы, например, встречались с «Ростовом», который тренирует Валерий Карпин, наставник сборной России. Они так умело играют, используют тики-таку, показывают очень красивый футбол. Мы проиграли им со счетом 1:4, просто ничего не смогли сделать. Конечно, в чемпионате России нет клубов уровня «ПСЖ» или «Барселоны», но лишь пять команд лиги 1 могли бы побороться за топ-3 в РПЛ, не больше», — приводит слова Изидора So Foot.

Французский форвард перешел в «Локомотив» из «Монако» в январе 2022 года. Сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро.

Изидор на данный момент сыграл за железнодорожников 11 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал одну результативную передачу.

«Локомотив» в РПЛ занимает шестое место, набрав в 28 матчах 44 очка.