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Сегодня, 19:55

Журавель рассказал, что в Воронеже может появиться новый стадион

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Комментатор Тимур Журавель в интервью «СЭ» рассказал о домашнем стадионе «Факела» в Воронеже.

— Ты слышал о том, что стадион «Факела» могут снести и построить новый?

— Об этом говорил Роман Асхабадзе (генеральный директор «Факела» — Прим. «СЭ»), что руководство на этом настаивает. Они хотят новый современный стадион с козырьками. Я только не понял, снесут ли старый до основания. Мне кажется, какую-то часть они хотят оставить. Но, да, это в планах. Не знаю деталей, но этому городу точно нужен новый стадион, либо какая-то масштабная реконструкция нынешнего.

30 июня комиссия Российского футбольного союза (РФС) выдала сертификат соответствия требованиям стандарта «Футбольные стадионы» первой категории Центральному стадиону профсоюзов в городе Воронеж.

30 июля воронежцы дома сыграли вничью с «Динамо» в третьем туре РПЛ (3:3).

РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
1
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
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30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
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ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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