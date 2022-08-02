Журавель рассказал, что в Воронеже может появиться новый стадион

Комментатор Тимур Журавель в интервью «СЭ» рассказал о домашнем стадионе «Факела» в Воронеже.

— Ты слышал о том, что стадион «Факела» могут снести и построить новый?

— Об этом говорил Роман Асхабадзе (генеральный директор «Факела» — Прим. «СЭ»), что руководство на этом настаивает. Они хотят новый современный стадион с козырьками. Я только не понял, снесут ли старый до основания. Мне кажется, какую-то часть они хотят оставить. Но, да, это в планах. Не знаю деталей, но этому городу точно нужен новый стадион, либо какая-то масштабная реконструкция нынешнего.

30 июня комиссия Российского футбольного союза (РФС) выдала сертификат соответствия требованиям стандарта «Футбольные стадионы» первой категории Центральному стадиону профсоюзов в городе Воронеж.

30 июля воронежцы дома сыграли вничью с «Динамо» в третьем туре РПЛ (3:3).