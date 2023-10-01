Личка — о ничьей с «Ахматом»: «Никто не даст нам очки за красивую игру»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о ничьей в матче против «Ахмата» (1:1) в 10-м туре РПЛ.

«Во втором тайме мы могли забить 3-4 гола, а могли пропустить в самой концовке и уехать с нулем очков. Ничья на выезде в Грозном — неплохой результат, но нам надо уже научиться побеждать в таких матчах, ведь за красивую игру очки никто не дает», — цитирует Личку официальный сайт бело-голубых.

«Динамо» с 16 очками идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 12 баллами идет десятым.

В следующем туре «Динамо» на своем поле примет «Факел». Матч пройдет 8 октября. «Ахмат» в этот же день дома сыграет с «Рубином».