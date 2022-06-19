Жуков назвал неожиданным назначение Абаскаля на пост главного тренера «Спартака»

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) и болельщик «Спартака» Александр Жуков на теннисном турнире фестиваля «Сильные фигуры» назвал неожиданным назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера красно-белых.

— Слышали ли вы раньше что-то об Абаскале до его прихода?

— Конечно нет, никто его не знал. Как мне назначение? Это супер неожиданно и я неоднократно говорил, что хотел бы увидеть спартаковца в роли тренера, их таких много.

— Был ли для вас неожиданным уход Ваноли?

— Да, было неожиданно, но, честно говоря, не сильно об этом жалею. Почему? Мне кажется, что игра «Спартака» была не очень хорошей в том сезоне.

— То есть «Спартак» мог бы выиграть БЕТСИТИ Кубок России и без Ваноли?

— Трудно сказать, но игра «Спартака» не была поставлена.

10 июня 33-летний испанец Абаскаль возглавил «Спартак». Он сменил на этом посту Паоло Ваноли.