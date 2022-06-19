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Жуков назвал неожиданным назначение Абаскаля на пост главного тренера «Спартака»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) и болельщик «Спартака» Александр Жуков на теннисном турнире фестиваля «Сильные фигуры» назвал неожиданным назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера красно-белых.

— Слышали ли вы раньше что-то об Абаскале до его прихода?

— Конечно нет, никто его не знал. Как мне назначение? Это супер неожиданно и я неоднократно говорил, что хотел бы увидеть спартаковца в роли тренера, их таких много.

— Был ли для вас неожиданным уход Ваноли?

— Да, было неожиданно, но, честно говоря, не сильно об этом жалею. Почему? Мне кажется, что игра «Спартака» была не очень хорошей в том сезоне.

— То есть «Спартак» мог бы выиграть БЕТСИТИ Кубок России и без Ваноли?

— Трудно сказать, но игра «Спартака» не была поставлена.

10 июня 33-летний испанец Абаскаль возглавил «Спартак». Он сменил на этом посту Паоло Ваноли.

ФК Спартак (Москва)
Александр Жуков
Гильермо Абаскаль
0
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
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 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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