Стало известно, когда Сперцян присоединится к «Краснодару»

Сперцян присоединится к «Краснодару» во время второго сбора, 26 июня

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян присоединится к «быкам» во время второго сбора, 26 июня.

По информации «РБ Спорт», тренерский штаб клуба дал 22-летнему футболисту дополнительные выходные в связи с игрой за сборную Армении в Лиге наций. Сперцян принял участие в трех матчах и забил один гол в ворота ирландцев.

Сперцян является воспитанником «Краснодара». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

В минувшем сезоне РПЛ полузащитник сыграл 24 матча, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

Сперцян был признан лучшим игроком «Краснодара» в сезоне-2021/22 по версии болельщиков.