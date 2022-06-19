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Стало известно, когда Сперцян присоединится к «Краснодару»

Сперцян присоединится к «Краснодару» во время второго сбора, 26 июня
Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян присоединится к «быкам» во время второго сбора, 26 июня.

По информации «РБ Спорт», тренерский штаб клуба дал 22-летнему футболисту дополнительные выходные в связи с игрой за сборную Армении в Лиге наций. Сперцян принял участие в трех матчах и забил один гол в ворота ирландцев.

Сперцян является воспитанником «Краснодара». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

В минувшем сезоне РПЛ полузащитник сыграл 24 матча, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

Сперцян был признан лучшим игроком «Краснодара» в сезоне-2021/22 по версии болельщиков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/stalo-izvestno-kogda-spertsyan-prisoedinitsya-k-krasnodaru/
Эдуард Сперцян
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