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Промес играет в футбол вместе с форвардом «Барселоны» Депаем в Гане

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Спартак» в своем Telegram-канале опубликовал видео, как полузащитник Квинси Промес играет в футбол в Гане.

«Тем временем Квинси Промес развлекается на футбольных полях Ганы вместе с Мемфисом Депаем», — написала пресс-служба клуба.

Депай является игроком «Барселоны». Он перешел в команду летом 2021 года. В прошедшем сезоне форвард забил 13 голов и отдал две голевые передачи в 37 матчах во всех турнирах.

Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год и вернулся в команду в 2021 году. 30-летний футболист в сезоне-2021/2022 принял участие в 31 матче, забил 12 голов и отдал пять результативных передач. Вместе со «Спартаком» игрок стал обладателем БЕТСИТИ Кубка России.

Квинси Промес
Мемфис Депай
Футбол
ФК Барселона
ФК Спартак (Москва)
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 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
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