Промес играет в футбол вместе с форвардом «Барселоны» Депаем в Гане

«Спартак» в своем Telegram-канале опубликовал видео, как полузащитник Квинси Промес играет в футбол в Гане.

«Тем временем Квинси Промес развлекается на футбольных полях Ганы вместе с Мемфисом Депаем», — написала пресс-служба клуба.

Депай является игроком «Барселоны». Он перешел в команду летом 2021 года. В прошедшем сезоне форвард забил 13 голов и отдал две голевые передачи в 37 матчах во всех турнирах.

Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год и вернулся в команду в 2021 году. 30-летний футболист в сезоне-2021/2022 принял участие в 31 матче, забил 12 голов и отдал пять результативных передач. Вместе со «Спартаком» игрок стал обладателем БЕТСИТИ Кубка России.