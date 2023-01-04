Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:38

Агент Фернандеса: «За 10 лет в РПЛ не было защитника сильнее, чем Марио»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Футбольный агент Жорже Машаду, представляющий интересы защитника Марио Фернандеса, высказался о его уровне игры в чемпионате России.

«За последние 10 лет в РПЛ не было защитника сильнее, чем Марио Фернандес», — приводит слова Машаду «РБ Спорт».

В декабре 2022 года 32-летний защитник подписался на годичную аренду в «Интернасьонал» с согласия ЦСКА. Ранее его агент сообщал, что Фернандес через год может вернуться в московскую команду.

Бразильский футболист выступал за «армейцев» с 2012 года, за это время он провел за красно-синих 329 матчей, забил 11 голов и отдал 47 результативных передач во всех турнирах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-fernandesa-za-10-let-v-rpl-ne-by-lo-zashhitnika-sil-nee-chem-mario/
Марио Фернандес
РПЛ
ФК Интернасьонал
ФК ЦСКА (Москва)
4
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Игрок клуба НФЛ перенес остановку сердца во время матча. Он в критическом состоянии
«Моя работа в Европе закончена». Роналду рассказал, почему решил уехать в Саудовскую Аравию
Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ высокоточными боеприпасами
Источник сообщил об убийстве пьяными наемниками троих военных ВСУ
В Москве арестован обвиняемый в жестоком убийстве своей возлюбленной мужчина
Рогозин отправил послу Франции ранивший его осколок от снаряда гаубицы Caesar
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Ринат Билялетдинов: «Думаю, в «Краснодаре» хорошо изучили досье Ивича»
Черевченко: «Бердыев много чего добился в РПЛ. Уверен, что он следил за нашим чемпионатом»
Тарханов: «В «Краснодаре» у Ивича будет много работы»
Черевченко рассказал, почему «Спартак» не провалится во второй части сезона
«Зенит» на сборе в ОАЭ сыграет с командой Гунько, чемпионом Малайзии и «Уралом»
Record: защитник «Бенфики» Тавареш близок к переходу в «Спартак»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Черевченко: «Бердыев много чего добился в РПЛ. Уверен, что он следил за нашим чемпионатом»

Ринат Билялетдинов: «Думаю, в «Краснодаре» хорошо изучили досье Ивича»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости