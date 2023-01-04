Черевченко: «Бердыев много чего добился в РПЛ. Уверен, что он следил за нашим чемпионатом»

Известный тренер Игорь Черевченко высказался о назначении Курбана Бердыева главным тренером «Сочи».

«В «Сочи», приглашая Курбана Бекиевича, обдумывали работу Вадима Гаранина. Мы пересекались с ним в «Арсенале». Интересный специалист, но ему, скорее всего, не хватило опыта работы в премьер-лиге. Бердыев же в России добился больших успехов, и, если даже уехал на несколько лет, это не значит, что он разучился тренировать и что-то упустил в РПЛ. Знаю, Курбан Бекиевич внимательно следил за нашим чемпионатом», — приводит слова Червеченко RT.

26 ноября 2022 года президент «Сочи» Борис Ротенберг объявил, что Курбан Бердыев стал новым тренером команды. Контракт с 70-летним специалистом рассчитан на 2,5 года.

Сочинский клуб занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков за 17 туров.