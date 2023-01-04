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Черевченко: «Бердыев много чего добился в РПЛ. Уверен, что он следил за нашим чемпионатом»

Виталий Косик
Корреспондент
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Известный тренер Игорь Черевченко высказался о назначении Курбана Бердыева главным тренером «Сочи».

«В «Сочи», приглашая Курбана Бекиевича, обдумывали работу Вадима Гаранина. Мы пересекались с ним в «Арсенале». Интересный специалист, но ему, скорее всего, не хватило опыта работы в премьер-лиге. Бердыев же в России добился больших успехов, и, если даже уехал на несколько лет, это не значит, что он разучился тренировать и что-то упустил в РПЛ. Знаю, Курбан Бекиевич внимательно следил за нашим чемпионатом», — приводит слова Червеченко RT.

26 ноября 2022 года президент «Сочи» Борис Ротенберг объявил, что Курбан Бердыев стал новым тренером команды. Контракт с 70-летним специалистом рассчитан на 2,5 года.

Сочинский клуб занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков за 17 туров.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1092791-cherevchenko-berdyev-mnenie
Игорь Черевченко
Футбол
ФК Сочи
Курбан Бердыев
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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