Жирков — о своей скромности: «Родители хорошо воспитали»

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков ответил «СЭ» на вопрос о своей скромности.

«Наверное, я хорошо воспитан. Родители хорошо воспитали. Когда я попал в свою первую команду — ЦСКА, у меня перед глазами были примеры Сергея Семака, Элвера Рахимича. Они меня хорошо встретили. Наверное, моя карьера строилась так, что и я помогал молодым. Так что спасибо им», — сказал Жирков «СЭ».

В феврале этого года Жирков объявил о завершении карьеры. Последним клубом 40-летнего игрока стали «Химки». Кроме того, он выступал за ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Динамо» и «Зенит».