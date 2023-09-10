Тимощук — о трансферах «Зенита»: «Есть еще четыре дня. Наверное, можем ждать какие-то сюрпризы»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук в комментарии для «СЭ» высказался о трансферной кампании клуба.

— Малком ушел. Ему активно ищут замену, называются Нерес, Экитике, другие кандидаты. Может, что-то знаете?

— Я вам точно ничего нового по этому поводу не скажу, — ответил Тимощук. — Трансферная кампания у нас ведется, и селекционная работа проделана очень большая. У нас есть еще четыре дня, поэтому в эти четыре дня все возможно. И, наверное, можем ждать какие-то сюрпризы.

В июне главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал позиции, которые нужно усилить клубу.

«Зенит» с 14 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Рубин» 17 сентября на своем поле примет петербургский клуб.