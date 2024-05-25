Жирков: «Если «Зенит» стал чемпионом, то выиграли по делу»

Бывший защитник «Зенита» Юрий Жирков прокомментировал «СЭ» завершение чемпионата России. В матчах заключительного, 30-го тура РПЛ-2023/24 «Зенит» обыграл «Ростов» (2:1), а «Динамо» уступило «Краснодару» (0:1).

«Зенит» в конце чемпионата потерял много очков, дал конкурентам приблизиться к себе. Но мне кажется, если они стали чемпионами, то выиграли по делу. Конечно, жалко другие команды. «Краснодар» и «Динамо» могли впервые завоевать золото. Хотелось, чтобы «быки» победили в РПЛ. «Динамо» тоже показало хороший футбол в концовке, проявило характер. Но «Зенит» выиграл и стал чемпионом", — сказал Жирков «СЭ».

«Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд. «Динамо» не может выиграть золото с 1976 года.