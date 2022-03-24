Билялетдинов не исключил трансфер Кварацхелии в европейский чемпионат после ухода из «Рубина»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в разговоре с «СЭ» прокомментировал уход полузащитника Хвичи Кварацхелии.

«На «Рубине» это скажется. Он остроатакующий игрок, на котором небеспочвенно строились тактические схемы. И пенальти он зарабатывал, и сам забивал, отдавал передачи. С ходу его не заменишь. Все-таки игрок заметный был. Ну что сделать? Ушел, значит на то были причины. Сейчас их нелегко сразу назвать. Ушел в Батуми. Доиграет там месяца два, потом куда-то в Европу будет пытаться устроиться. Вполне реален такой вариант», — сказал Билялетдинов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

В сезоне-2021/22 полузащитник провел за «Рубин» 22 матча, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Кварацхелия был вызван на сбор сборной Грузии, который стартовал понедельник. Национальная команда 25 марта сыграет товарищеский матч со сборной Боснии и Герцеговины, 29 марта встретится с албанцами.