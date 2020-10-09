Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев после контрольного матча с Швецией (1:2) констатировал: сейчас в нашей стране не хватает сильных центральных защитников.

— Контрольный матч с Швецией вновь показал, что сейчас в России, к сожалению, нет двух сильных центральных защитников?

— Пожалуй, да. До вчерашней встречи в центре обороны наигрывалась пара Джикия — Семенов. Против шведов вышли Кудряшов и Кутепов. И, откровенно говоря, сыграли очень слабо. Очень слабо... Если по флангам Караваев и Жирков смотрелись надежно, кроме того, подключались к атакам, пытались обострять впереди, то центр обороны меня совсем не убедил. Как, впрочем, и средняя линия.

— Если бы натурализовали Жиго, это стало бы решением проблемы?

— Жиго и Джикия сыгранная пара в «Спартаке». Не первый год действуют вместе. Весь футбольный мир идет по пути натурализации. Почему мы должны от этого отказываться? Тот же Мариу Фернандес с успехом защищает цвета сборной России. Считаю, что и Жиго по своим футбольным качествам будет полезен национальной команде. Ничего крамольного я в этом точно не вижу! В Испании, например, играет бразилец Диего Коста. Надо идти в ногу со временем, думать о результате. Жиго и Джикия способны составить крепкий дуэт в сборной, значительно усилят нашу команду. Я только «за». Кроме того, Жиго однозначно повысит конкуренцию в нашей защите, подхлестнет российских игроков прогрессировать. А это очень важно! (Виталий Айрапетов)