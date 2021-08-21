В субботу, 21 августа, состоится матч 5-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Крылья Советов» на своем поле примут «Сочи». Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

«Сочи» — один из лидеров чемпионата, команда идет на третьем месте в турнирной таблице после 4-х игр. У «Крыльев» всего один балл на счету. В прошлом сезоне самарцы дважды обыграли соперника, один раз — из-за проблем с коронавирусом у соперника, сочинцы не смогли явиться на игру.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Крылья Советов» — «Сочи» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч Премьер.