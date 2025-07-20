Жерсон дебютировал за «Зенит» в матче с «Ростовом»

Новичок «Зенита» Жерсон вышел на замену в матче 1-го тура РПЛ против «Ростова».

28-летний полузащитник появился на поле после перерыва вместо Романа Веги.

Этот матч стал дебютным для Жерсона в составе сине-бело-голубых. «Зенит» объявил о переходе бразильца 13 июля. Контракт игрока с питерцами рассчитан до конца сезона-2029/30. Ранее полузащитник выступал за «Фламенго».

Игра между сине-бело-голубыми и ростовчанами проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Ростов».