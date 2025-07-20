«Ахмат» — «Рубин»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Ахмат» и «Рубин» встретятся в матче 1-го тура Российской премьер-лиги в воскресенье, 20 июля. Игра состоится на «Ахмат Арене» в Грозном, начало — в 20.30 по московскому времени.

С основными событиями игры «Ахмат» — «Рубин» можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.

20 июля 2025, 20:30. Ахмат Арена (Грозный)

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер». Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

В сезоне-2024/25 «Рубин» финишировал на седьмой строчке таблицы чемпионата России с 45 очками. «Ахмат» занял 14-е место, набрав 25 очков и сохранив прописку в премьер-лиге благодаря победе над «Уралом» в стыковых матчах.