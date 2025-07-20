«Зенит» — «Ростов»: сине-бело-голубые уступают после первого тайма

«Зенит» проигрывает «Ростову» после первого тайма матча 1-го тура чемпионата России — 0:1.

Гол на 22-й минуте забил полузащитник ростовчан Иван Комаров.

Футболисты «Ростова» Егор Голенков и Андрей Лангович получили по желтой карточке в первом тайме.

Игра проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Ростов».