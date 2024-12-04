Маурисио заявил, что не против стать спортивным директором «Ахмата» после завершения карьеры

Бывший полузащитник «Зенита» и «Ахмата» Маурисио ответил на вопрос «СЭ» о возможной работе спортивным директором в российском клубе после завершения карьеры.

— Не хотел ли после завершения карьеры стать спортивным директор «Ахмата»?

— Хороший вопрос. Может быть, вернусь в такой роли в «Ахмат». Много раз говорил, что люблю этот клуб, его болельщиков, город и благодарен всем людям, которые со мной работали. Если такой вариант возникнет, то почему бы не согласится. Это будет хороший вариант после окончания карьеры, — сказал Маурисио «СЭ».

Маурисио выступал за «Ахмат» и «Зенит» с 2010 по 2017 год. Бразильский футболист также играл в Россию за «Родину» с 2022 по 2023 год.