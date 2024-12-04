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Сегодня, 18:42

Маурисио заявил, что не против стать спортивным директором «Ахмата» после завершения карьеры

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» и «Ахмата» Маурисио ответил на вопрос «СЭ» о возможной работе спортивным директором в российском клубе после завершения карьеры.

— Не хотел ли после завершения карьеры стать спортивным директор «Ахмата»?

— Хороший вопрос. Может быть, вернусь в такой роли в «Ахмат». Много раз говорил, что люблю этот клуб, его болельщиков, город и благодарен всем людям, которые со мной работали. Если такой вариант возникнет, то почему бы не согласится. Это будет хороший вариант после окончания карьеры, — сказал Маурисио «СЭ».

Маурисио выступал за «Ахмат» и «Зенит» с 2010 по 2017 год. Бразильский футболист также играл в Россию за «Родину» с 2022 по 2023 год.

Маурисио Жозе да Силвейра (Маурисио)
ФК Ахмат
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 - : -
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 - : -
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 - : -
8.12 14:00
Динамо – Химки
 - : -
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
8.12 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

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П
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Маркус Вендел

Зенит

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Бителло

Динамо

 7
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

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Зенит

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И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 8 1 1
Данила Прохин

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Оренбург

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Фернандо Костанца

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