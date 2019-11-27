Жена Сергея Семака по просьбе мужа удалила часть материала из автобиографии
Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, удалила часть материала из автобиографии по просьбе мужа. Об этом она рассказала на презентации книги.
— Я, кстати, достаточно много убрала, — цитируют Анну Семак «РИА Новости». — Потому что там были такие моменты, которые мой супруг попросил просто убрать. Для того, чтобы не было повода журналистам распространять информацию, выдергивая слова из контекста. Я бы, конечно, градус откровенности могла бы повысить, но это не всегда хорошо.
Сегодня в Москве прошла презентация книги Анны Семак «Близость как способ полюбить себя и жизнь. The secret garden». В ней супруга главного тренера «Зенита» рассказывает о своем жизненном пути, знаменательных встречах и событиях.
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