Жена Семака рассказала, что ее раздражает в муже

«Раздражает, например, следование Сергея установленным правилам — четко, слово в слово по букве закона (я имею в виду ношение маски, с учетом того, что у него прививка), — написала Семак, отвечая на вопрос в stories Instagram. — В такие моменты вспоминаю, что потенциально может раздражать его во мне, и успокаиваюсь».

Сергей и Анна Семак в браке с 2008 года. У пары четверо общих детей, в том числе приемная дочь.