Жена Семака рассказала, что ее раздражает в муже
12:43
«Раздражает, например, следование Сергея установленным правилам — четко, слово в слово по букве закона (я имею в виду ношение маски, с учетом того, что у него прививка), — написала Семак, отвечая на вопрос в stories Instagram. — В такие моменты вспоминаю, что потенциально может раздражать его во мне, и успокаиваюсь».
Сергей и Анна Семак в браке с 2008 года. У пары четверо общих детей, в том числе приемная дочь.
Дополнительная информация:
https://www.instagram.com/stories/annas_secret_garden/2490602540724754770/?hl=ru
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