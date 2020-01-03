Жена Семака откровенно рассказала о причинах расставания с тренером

Жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, Анна Семак, рассказал, почему они с мужем были вынуждены расстаться. После паузы в отношениях многодетная пара снова сошлась и осенью 2019 года повторно поженилась.

- Это сложная и довольно интимная тема. Не буду вдаваться в подробности, — рассказала Анна Семак в интервью Youtube-каналу «Вера в большом городе». - Я со своей стороны была уверена, что не хочу обратно. Мне было страшно. Но я оправдывала себя тем, что я просто умру. В этих отношениях. У Сергея все это время была надежда. Он приезжал ко мне, я готовила ему еду, мы учились взаимодействовать. Все это время мы оберегали своих детей и создавали видимость благополучия, чтобы им было проще.

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