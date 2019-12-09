Жена Карпина: «За кричалки нельзя наказывать двухдневными задержаниями»

Супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина Дарья отреагировала на сообщения о задержаниях фанатов «Спартака» после матча 18-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:1) в Санкт-Петербурге.

Во время игр 19-го тура РПЛ болельщики команд в знак протеста против задержаний в прошлые выходные в Санкт-Петербурге покинули трибуны стадионов на 30-х минутах своих матчей.

«Получила много сообщений по поводу моего личного отношения к недавнему протесту со стороны фанатов, болельщиков. Лично я считаю, что кричалки, оралки и т.п. — тоже часть футбола, и, даже скабрезные и грубоватые, они не могут наказываться двухдневными задержаниями!

Почему, в таком случае, не арестовали болельщиков, кидавших банан в Роберто Карлоса и других футболистов? Ведь это расизм, что еще хуже! И подобных случаев полным-полно. Конечно, неприятно и обидно, когда в твой адрес звучат ругательства, но с этим сталкиваются футболисты, тренеры, судьи по всему миру! Что поделать, таковы традиции — сродни языческим обрядам, если хотите!

Впечатлило то, что даже болельщики «Зенита» поддержали акцию, хотя оскорбления были в адрес их игрока. Думаю, это тоже о многом говорит. Одним словом, я против хамства, но такие жесткие меры по отношению к болельщикам — это чересчур!»

Болельщики «Спартака» массово уходят со стадиона

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