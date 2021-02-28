Мозес сравнил Тедеско с Конте

Защитник «Спартака» Виктор Мозес высказался о главном тренере московского клуба Доменико Тедеско.

«Доменико понимает своих игроков и верит в них; это очень важно. Плюс он здорово заботится о командном духе. Например, когда я только появился в «Спартаке», он заранее попросил ребят побольше общаться со мной, приглашать на совместные посиделки. Но по его задумке это должно было выглядеть естественно, а в итоге парни подходили со словами: «Слушай, Вик, у нас тут задание от тренера вытащить тебя в ресторан...» Было забавно, но я оценил заботу тренера», — передает слова Мозеса официальный сайт красно-белых.

Также футболист отметил, что Тедеско схож с наставником «Интера» Антонио Конте своим подходом к работе.

«Он такой же кропотливый в деталях при подготовке к игре. Такой же страстный у поля во время матчей. И тоже говорит с игроками честно, глаза в глаза», — добавил Мозес.

После 19 туров РПЛ «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице. Сегодня, 28 февраля, московский клуб сыграет с «Рубином» в чемпионате России. Начало — в 14.00 по московскому времени.