Мозес сравнил Тедеско с Конте
Защитник «Спартака» Виктор Мозес высказался о главном тренере московского клуба Доменико Тедеско.
«Доменико понимает своих игроков и верит в них; это очень важно. Плюс он здорово заботится о командном духе. Например, когда я только появился в «Спартаке», он заранее попросил ребят побольше общаться со мной, приглашать на совместные посиделки. Но по его задумке это должно было выглядеть естественно, а в итоге парни подходили со словами: «Слушай, Вик, у нас тут задание от тренера вытащить тебя в ресторан...» Было забавно, но я оценил заботу тренера», — передает слова Мозеса официальный сайт красно-белых.
Также футболист отметил, что Тедеско схож с наставником «Интера» Антонио Конте своим подходом к работе.
«Он такой же кропотливый в деталях при подготовке к игре. Такой же страстный у поля во время матчей. И тоже говорит с игроками честно, глаза в глаза», — добавил Мозес.
После 19 туров РПЛ «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице. Сегодня, 28 февраля, московский клуб сыграет с «Рубином» в чемпионате России. Начало — в 14.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-02-27-viktor_mozes_govoryu_anglichanam_chto_spartak__eto_rossiyskiy_myu/
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