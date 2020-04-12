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Жена футболиста Мамаева возмущена штрафами за нарушение карантина

13:43
Алана Мамаева. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Алана Мамаева. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Алана выразила возмущение по поводу штрафов.

— Народ, объясните мне, — сказала Мамаева на видео, которое опубликовано в stories ее Instagram. — Я сейчас смотрю новости и не понимаю. Каким образом у нас народ сейчас получает штрафы? Всех штрафуют просто поголовно. Если у нас нигде ни разу не сказали, что введен карантин. У нас добровольная самоизоляция! Это вообще законно? У нас есть юристы, которые могут это прокомментировать? Я просто не совсем врубаюсь. Может, кто-то понимает.

За субботу сотрудники полиции Москвы составили 1358 протоколов за нарушение режима повышенной готовности. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 781 127 человек. Зафиксировано 108 994 летальных исходов от инфекции, вылечились 405 243 человека.

В России, по данным Роспотребнадзора на день 12 апреля, коронавирусом заразились 15 770 человек. 130 человек умерли, выздоровели — 1291.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/alana_mamaeva/?hl=uk

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