Жена Александра Кокорина: "Люди, задумайтесь. Вы хотите порки, не вникая даже юридически"

Супруга нападающего "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова в эфире программы Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1" призвала общественность не устраивать показательную порку, а наказать ее мужа законно.

Напомним, что Кокорин с младшим братом Кириллом, детским футбольным тренером Александром Протасовицким и хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым находятся под стражей в "Бутырке" с октября 2018. Суд дважды продлевал срок их ареста, последний раз – до 8 апреля.

– Люди, задумайтесь. Вы хотите порки, не вникая даже юридически. Здесь ломаются судьбы людей, детей. Каждый из мужчин хоть раз в жизни дрался. Они должны понести наказание, но законное. Есть доказательство, что водитель начал первым оскорблять ребят и первые два удара нанес он. А с Паком вообще Саша после того, как ударил его стулом, пожали друг другу руки. Пресса все переворачивает, – призналась Валитова в эфире программы "Прямой эфир" Андрея Малахова.