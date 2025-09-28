Жедсон — о дубле «Пари НН»: «Самое главное — три очка»

Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш подвел итоги матча против «Пари НН» (3:0) в 10-м туре РПЛ.

26-летний португалец оформил дубль.

«Самое главное — три очка. Я не так хорошо играю головой. Результат не так важен, но он отражает, что мы отлично поработали. Главное в футболе — команда и командный дух», — сказал Жедсон.

«Спартак» (18 очков) обошел «Балтику» и поднялся на пятое место в РПЛ. «Пари НН» (6) остается предпоследним в турнирной таблице.

В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с ЦСКА, а «Пари НН» в гостях встретится с «Сочи». Оба матча пройдут 5 октября.