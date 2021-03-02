РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Жду его на нашем стадионе». Федун высказался о госпитализации Романцева

11:51
Леонид Федун. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Леонид Федун. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Теги:

Владелец «Спартак» Леонид Федун прокомментировал госпитализацию экс-тренера клуба Олега Романцева и пожелал ему скорейшего выздоровления.

«С тревогой встретил новость о том, что Олег Иванович попал в больницу с тяжелым диагнозом. Спасибо врачам, которые оперативно и профессионально провели операцию на сердце нашей легенды. Сейчас состояние Олега Ивановича стабильное. Хочу пожелать великому тренеру скорее восстановиться и жду его на нашем стадионе», — цитирует Федуна ТАСС.

67-летний Романцев сегодня, 2 марта, был госпитализирован. Специалист перенес инфаркт. Вместе со «Спартаком» он стал восьмикратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, чемпионом СССР и победителем Кубка СССР.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10812725

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир