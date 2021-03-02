Полузащитник «Ростова» Тугарев остался доволен матчем с «Зенитом»

Полузащитник «Ростова» Роман Тугарев рассказал о подготовке к матчу 20-го тура с «Зенитом» (2:2).

«В конце матча произошло чудо, что мы не проиграли. Но мы приехали на эту встречу, чтобы выиграть. Мы готовились к «Зениту», как к очередному сопернику, и ехали с мыслью победить. Удаление немного подпортило нам картину. Но с учетом красной карточки мы остались довольны результатом», — сказал Тугарев в программе «Футбол России».

После 20 туров РПЛ «Ростов» занимает 5-е место, имея в активе 33 балла. В следующем туре команда сыграет с «Сочи». Встреча состоится 6 марта.