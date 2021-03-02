Бывший директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг прокомментировал «СЭ» новость о госпитализации Олега Романцева.

«Этому ничего не предвещало, судя по воскресному вечеру. Мы с ним разговаривали по телефону, подробно обсуждали игру «Спартака» с «Рубином». Он следит за чемпионатом России, особенно за «Спартаком». Мы с ним собирались 8 марта на матч с «Краснодаром» — хотел открыть сезон для себя. И вдруг такая печальная новость. Конечно, очень расстроился, позвонил ему.

Благодарен ему, что он первый решил ввести должность пресс-атташе и пригласил меня. Очень благодарен, но все это было не случайно. Наши отношения, независимо от места работы, не менялись. Я был единственным журналистом, которого позвали на его 60-летний юбилей. Он по-прежнему ведет активный образ жизни, возглавляет в клубе подразделение ветеранов и смотрит игры, получает полное представление об игре".

Также Трахтенберг отметил, что Романцев оптимистично настроен относительно своего выздоровления.

«Его голос почти не отличается от того, который был в воскресенье. Настроен он оптимистично и насчет «Спартака», и относительно своего выздоровления. Сейчас выздоровление легендарного капитана и тренера зависит от команды. Надо постараться порадовать его в ближайшем матче с «Краснодаром», чтобы Олег Иванович в скором времени смог смотреть матчи из ложи прессы»

Ранее глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов сказал, что операция прошла успешно, и Романцев чувствует себя хорошо.

(Константин Колмаков)