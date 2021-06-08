Жамалетдинов рассказал о целях на следующий сезон и прокомментировал финансирование «Уфы»

Нападающий «Уфы» Тимур Жамалетдинов рассказал «СЭ» о своих целях на следующий сезон.

«Хочется доказать самому себе, что могу забивать больше за сезон. Хотелось бы, как минимум, в этом сезоне забить в два раза больше, чем в прошлом. Конечно, хотелось бы, чтобы «Уфа» стабильно находилась в первой половине турнирной таблицы. Если будет получаться, то сможем забраться максимально высоко — это будет вообще отлично», — сказал Жамалетдинов «СЭ».

Жамалетдинов также отметил, что совсем не думает о проблемах с финансированием «Уфы». По мнению игрока, проблем с финансированием нет, потому что зарплату платят вовремя. Он считает, что дело футболистов — это тренироваться, играть и добиваться результата.

В минувшем сезоне Жамалетдинов за «Уфу» провел 32 матча, где сумел отличиться 7 голами и 1 результативной передачей.

(Артем Бухаев)