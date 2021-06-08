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Гайч заявил, что хочет остаться в Европе

10:15
Адольфо Гайч. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Адольфо Гайч. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч рассказал о желании остаться в Европе. Ранее появилась информация, что 22-летний аргентинец может вернуться на родину в «Бока Хуниорс».

«Аренда в Италии началась для меня хорошо, я забил очень важный гол за «Беневенто», — цитирует Гайча TyC Spots. — Кроме того, смог забить в матче молодежной сборной Аргентины.

Когда аренда закончилась, то была возможность продлить ее, однако вопрос остается открытым и в ближайшее время будет решен. Моя цель — остаться в Европе. Это у меня в приоритете.

В этом году у меня получилось не все, поэтому я хочу это исправить. В Италии мне было легче играть, хотя цель команды не была достигнута».

Напомним, в январе 2021 года форвард перешел в аренду из ЦСКА в итальянский «Беневенто». В 15 матчах он забил два гола.

Портал Transfermarkt.com оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.

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