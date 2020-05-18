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«Жаль, что Валерий Васильевич не видит». Что вдова Лобановского сказала Газзаеву после победы в Кубке УЕФА

21:19
Игроки ЦСКА подкидывают Валерия Газзаева после победы в Кубке УЕФА. Фото Reuters
Игроки ЦСКА подкидывают Валерия Газзаева после победы в Кубке УЕФА. Фото Reuters
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, как после победы в Кубке УЕФА ему позвонила вдова Валерия Лобановского. Финал состоялся ровно 15 лет назад, в решающем матче армейцы победили «Спортинг» 3:1.

— Мне позвонила вдова Валерия Лобановского. Поздравила и сказала такие слова: «Очень жаль, что Валерий Васильевич не видит. Он бы сам вас лично поздравил», — сказал Газзаев в интервью пресс-службе армейцев.

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