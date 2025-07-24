Погребняк считает, что «Зенит» популярнее «Спартака» из-за количества выигранных в последние годы трофеев

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк в разговоре с «СЭ» выразил свое мнение по этому голосованию.

«Чтобы быть популярным и возглавлять рейтинги в медиапространстве, необходимо доказывать свою состоятельность, выигрывая трофеи. К сожалению, «Спартак» этим пока похвастаться не может. Поэтому для меня все очевидно: на данный момент «Зенит» популярнее», — сказал Погребняк «СЭ».

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.