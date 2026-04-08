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Расулов: «В голове есть понимание, что, если буду играть, появится шанс попасть в сборную России»

Микеле Антонов
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент

Голкипер «Динамо» Курбан Расулов в интервью «СЭ» высказался о шансах попасть в основную сборную России.

— Как тебе уровень соперников на прошедшем сборе? У Иордании команда была на два года старше.

— Уровень чувствовался: они старше и физически мощнее. У нас команда, наверное, даже не до 21 года, а до 20, а то и 18 лет. Разница была, но на деле это не особенно бросалось в глаза. В принципе отличный сбор. Первый раз в таком составе собрались, присматривались друг к другу. Думаю, тренерский штаб для себя открыл новых игроков. Акцент был не на результате.

— Команда стала моложе.

— Многих футболистов я даже не знал по именам. Понравился Пополитов 2007 года рождения (в «Чайке» в аренде из ЦСКА. — Прим. «СЭ»), неплохо себя показал. Еще выделялся Хмарин из «Краснодара» — он в полнейшем порядке. Сбор прошел интересно.

— Все еще выделяют Пестрякова из «Акрона». Как тебе он?

— Он уже давно вызывается. Это самый медийный и популярный игрок сборной.

— В марте на товарищеские матчи в основную сборную вызвали пять вратарей. Не обсуждался ли твой вызов?

— Со мной ничего не обсуждалось. С тренером вратарей сборной Виталием Кафановым я никогда не общался, не пересекался.

— Тем не менее мечта попасть в сборную стала ближе?

— Думаю, да, с каждым матчем становлюсь ближе. Когда играешь и показываешь себя, люди обращают внимание. Я сейчас выхожу на поле. Надеюсь, буду продолжать. В голове есть понимание, что, если буду играть, появится шанс попасть в сборную, — сказал Расулов.

Расулов является воспитанником «Динамо». В сезоне-2025/26 20-летний вратарь провел за основную команду бело-голубых 12 матчей в РПЛ и FONBET Кубке России, в пяти из которых сыграл на ноль.

Курбан Расулов.«Кордоба что-то кричал, пытался напугать». Интервью вратаря «Динамо» Расулова

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Курбан Расулов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
9
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов 0 : 0
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

 3 1 1
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