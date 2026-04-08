Расулов: «В голове есть понимание, что, если буду играть, появится шанс попасть в сборную России»

Голкипер «Динамо» Курбан Расулов в интервью «СЭ» высказался о шансах попасть в основную сборную России.

— Как тебе уровень соперников на прошедшем сборе? У Иордании команда была на два года старше.

— Уровень чувствовался: они старше и физически мощнее. У нас команда, наверное, даже не до 21 года, а до 20, а то и 18 лет. Разница была, но на деле это не особенно бросалось в глаза. В принципе отличный сбор. Первый раз в таком составе собрались, присматривались друг к другу. Думаю, тренерский штаб для себя открыл новых игроков. Акцент был не на результате.

— Команда стала моложе.

— Многих футболистов я даже не знал по именам. Понравился Пополитов 2007 года рождения (в «Чайке» в аренде из ЦСКА. — Прим. «СЭ»), неплохо себя показал. Еще выделялся Хмарин из «Краснодара» — он в полнейшем порядке. Сбор прошел интересно.

— Все еще выделяют Пестрякова из «Акрона». Как тебе он?

— Он уже давно вызывается. Это самый медийный и популярный игрок сборной.

— В марте на товарищеские матчи в основную сборную вызвали пять вратарей. Не обсуждался ли твой вызов?

— Со мной ничего не обсуждалось. С тренером вратарей сборной Виталием Кафановым я никогда не общался, не пересекался.

— Тем не менее мечта попасть в сборную стала ближе?

— Думаю, да, с каждым матчем становлюсь ближе. Когда играешь и показываешь себя, люди обращают внимание. Я сейчас выхожу на поле. Надеюсь, буду продолжать. В голове есть понимание, что, если буду играть, появится шанс попасть в сборную, — сказал Расулов.

Расулов является воспитанником «Динамо». В сезоне-2025/26 20-летний вратарь провел за основную команду бело-голубых 12 матчей в РПЛ и FONBET Кубке России, в пяти из которых сыграл на ноль.

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