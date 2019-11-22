«Зенит» вылетел на матч с «Рубином»
16:30
«Зенит» отправился в Казань, где проведет матч 17-го тура РПЛ с «Рубином», сообщается в официальном Twitter питерцев. Встреча состоится завтра, 23 ноября. Начало игры — в 14.00 (мск).
Петербург ?? Казань #РубинЗенит pic.twitter.com/nZIuI70amO— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) November 22, 2019
«Зенит» с 36 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. «Рубин» (17) — 13-й.
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