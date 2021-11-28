«Зенит» выигрывает у ЦСКА после первого тайма
Первый тайм матча 16-го тура Тинькофф РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» завершился в пользу гостей. Сине-бело-голубые ведут 1:0.
Единственный на данный момент мяч забил Клаудиньо. Бразилец отличился на 34-й минуте. У московских армейцев предупреждение в первой половине получил Бактиер Зайнутдинов.
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос проводит сотый мяч за команду.
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