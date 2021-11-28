«Спартак» не заинтересован в приобретении защитника «Ланса» Медины

«Спартак» не заинтересован в приобретении защитника «Ланса» Факундо Медины. Об этом сообщил руководитель департамента по связям с общественностью «Спартака» Дмитрий Зеленов.

«Это неправда», — сказал Зеленов «СЭ».

Ранее издание MSV Foot сообщило, что 22-летний аргентинский центральный защитник рассматривается как потенциальная замена Самуэлю Жиго, а представители красно-белого клуба якобы просматривают футболиста в матчах лиги 1.

Медина в этом сезоне провел 13 матчей в чемпионате Франции и забил 1 гол. «Ланс» занимает четвертое место в таблице.