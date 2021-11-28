«Спартак» не заинтересован в приобретении защитника «Ланса» Медины
«Спартак» не заинтересован в приобретении защитника «Ланса» Факундо Медины. Об этом сообщил руководитель департамента по связям с общественностью «Спартака» Дмитрий Зеленов.
«Это неправда», — сказал Зеленов «СЭ».
Ранее издание MSV Foot сообщило, что 22-летний аргентинский центральный защитник рассматривается как потенциальная замена Самуэлю Жиго, а представители красно-белого клуба якобы просматривают футболиста в матчах лиги 1.
Медина в этом сезоне провел 13 матчей в чемпионате Франции и забил 1 гол. «Ланс» занимает четвертое место в таблице.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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