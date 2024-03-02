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2 марта, 23:13

«Зенит» одержал только 4 победы в первом матче весны РПЛ после перехода на систему «осень-весна»

Кирилл Бурдаков
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«Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» (0:0) в матче 19-го тура РПЛ.

Команда Гильермо Абаскаля использовала традиционную для «Зенита» неуверенность в первом весеннем матче чемпионата.

После перехода на систему «осень-весна» сине-бело-голубые всего четыре раза добивались успеха. Зато счет 0:0 был зафиксирован уже в шестой раз, дважды случались результативные ничьи, а «Рубин» и вовсе увез из Санкт-Петербурга три очка.

Все первые матчи «Зенита» в чемпионате после зимней паузы

Дата

Тренер

Соперник

Счет

Голы «Зенита»

03.03.2012

Лучано Спаллетти

ЦСКА (г)

2:2

Кержаков-2

10.03.2013

Лучано Спаллетти

Рубин (г)

0:1

-

09.03.2014

Лучано Спаллетти

Томь (д)

0:0

-

07.03.2015

Андре Виллаш-Боаш

Урал (д)

3:0

Рондон-3

05.03.2016

Андре Виллаш-Боаш

Краснодар (г)

0:0

-

04.03.2017

Мирча Луческу

ЦСКА (г)

0:0

-

03.03.2018

Роберто Манчини

Амкар (д)

0:0

-

03.03.2019

Сергей Семак

Урал (г)

1:0

Азмун

29.02.2020

Сергей Семак

Локомотив (д)

0:0

-

27.02.2021

Сергей Семак

Ростов (д)

2:2

Поярков, в свои ворота, Кузяев

28.02.2022

Сергей Семак

Рубин (д)

3:2

Юри Алберто, Сутормин, Сергеев

04.03.2023

Сергей Семак

Пари НН (д)

3:0

Малком-2, Ерохин

02.03.2024

Сергей Семак

Спартак (д)

0:0

-

Итого: +4=8-1, мячи 14-7.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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29 тур
30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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