«Зенит» одержал только 4 победы в первом матче весны РПЛ после перехода на систему «осень-весна»

«Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» (0:0) в матче 19-го тура РПЛ.

Команда Гильермо Абаскаля использовала традиционную для «Зенита» неуверенность в первом весеннем матче чемпионата.

После перехода на систему «осень-весна» сине-бело-голубые всего четыре раза добивались успеха. Зато счет 0:0 был зафиксирован уже в шестой раз, дважды случались результативные ничьи, а «Рубин» и вовсе увез из Санкт-Петербурга три очка.

Все первые матчи «Зенита» в чемпионате после зимней паузы

Дата Тренер Соперник Счет Голы «Зенита» 03.03.2012 Лучано Спаллетти ЦСКА (г) 2:2 Кержаков-2 10.03.2013 Лучано Спаллетти Рубин (г) 0:1 - 09.03.2014 Лучано Спаллетти Томь (д) 0:0 - 07.03.2015 Андре Виллаш-Боаш Урал (д) 3:0 Рондон-3 05.03.2016 Андре Виллаш-Боаш Краснодар (г) 0:0 - 04.03.2017 Мирча Луческу ЦСКА (г) 0:0 - 03.03.2018 Роберто Манчини Амкар (д) 0:0 - 03.03.2019 Сергей Семак Урал (г) 1:0 Азмун 29.02.2020 Сергей Семак Локомотив (д) 0:0 - 27.02.2021 Сергей Семак Ростов (д) 2:2 Поярков, в свои ворота, Кузяев 28.02.2022 Сергей Семак Рубин (д) 3:2 Юри Алберто, Сутормин, Сергеев 04.03.2023 Сергей Семак Пари НН (д) 3:0 Малком-2, Ерохин 02.03.2024 Сергей Семак Спартак (д) 0:0 -

Итого: +4=8-1, мячи 14-7.