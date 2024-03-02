Голкипер «Зенита» Адамов — о ничьей со «Спартаком»: «Обидно, очень хотели выиграть»

Вратарь «Зенита» Денис Адамов подвел итоги матча против «Спартака» (0:0) в 19-м туре РПЛ.

«Если честно, немного обидно: с одной стороны, сыграл на ноль, а с другой — не выиграли в матче, в котором очень хотели выиграть. Из-за этого очень обидно», — цитирует Адамова официальный сайт «Зенита».

Сине-бело-голубые после ничьей со «Спартаком» набрали 37 очков и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. 9 марта «Зенит» сыграет на выезде с «Уралом» в 20-м туре РПЛ.