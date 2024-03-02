Каррера: «Спартак» — великая команда. Доказали это даже без Промеса и Абаскаля»

Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью команды в матче 19-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:0).

«Ничья — это не трагедия! «Спартак» — великая команда. Они доказали это даже без Промеса и Абаскаля! «Спартак дал» сигнал... Они будут бороться за титул до конца!» — сказал Каррера «СЭ».

Сине-бело-голубые набрали 37 очков и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые с 31 очком поднялись на 4-ю строчку.