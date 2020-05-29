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«Зенит» вспомнил 20 лучших голов Аршавина за команду

12:38
Андрей Аршавин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Андрей Аршавин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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«Зенит» в своем официальном Twitter-аккаунте опубликовал видео с 20 лучшими голами экс-нападающего сине-бело-голубых Андрея Аршавина, которому сегодня исполняется 39 лет.

— «Зенит-ТВ» вспоминает 20 лучших голов сегодняшнего именинника в составе сине-бело-голубых. Какой из них самый красивый? — гласит подпись к видео.

Андрей Аршавин играл в «Зените» с 1999 по 2008 год, а также с 2013 по 2015. В 2019 году вернулся в Санкт-Петербург, заняв должность тренера в Академии клуба.

С «Зенитом» Аршавин трижды выиграл чемпионат России, дважды завоевал серебряные медали и один раз бронзовые. По разу выиграл Суперкубок России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

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