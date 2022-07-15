Агент рассказал о форме Малкома и Клаудиньо

Агент Луис Фернандо Гарсия считает, что полузащитники «Зенита» Малком и Клаудиньо находятся в хорошей форме.

«В матче за Суперкубок они были лучшими на поле. Я не понимаю прессу, вы все уже забыли, это же было на прошлой неделе», — цитирует агента «РБ Спорт».

В первом туре РПЛ «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Химками» (1:1).