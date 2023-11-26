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Сегодня, 16:11

«Зенит» впервые стал лидером РПЛ-2023/24 по итогам тура

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Футболисты «Зенита»
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

«Зенит» впервые в сезоне останется лидером чемпионата России-2023/24 по итогам тура. Это стало известно после поражения «Краснодара» от «Урала» (1:2) в игре 16-го тура. Ранее «быки» занимали первое место после 14 из 15 туров.

В субботу питерцы разгромили «Сочи» (3:0) и опережают краснодарцев на 1 очко: у «Зенита» — 33, у «Краснодара» — 32.

В матчах 17-го тура «Краснодар» примет «Оренбург», а «Зенит» сыграет на выезде с «Локомотивом». Обе встречи пройдут 3 декабря и начнутся в 16:30 мск.

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2023-2024/
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
11
16
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
12
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 3 : 0
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 2 : 3
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 0 : 2
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 1 : 1
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 3 : 1
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 13 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 12 1 3
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