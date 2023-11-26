«Зенит» впервые стал лидером РПЛ-2023/24 по итогам тура

«Зенит» впервые в сезоне останется лидером чемпионата России-2023/24 по итогам тура. Это стало известно после поражения «Краснодара» от «Урала» (1:2) в игре 16-го тура. Ранее «быки» занимали первое место после 14 из 15 туров.

В субботу питерцы разгромили «Сочи» (3:0) и опережают краснодарцев на 1 очко: у «Зенита» — 33, у «Краснодара» — 32.

В матчах 17-го тура «Краснодар» примет «Оренбург», а «Зенит» сыграет на выезде с «Локомотивом». Обе встречи пройдут 3 декабря и начнутся в 16:30 мск.