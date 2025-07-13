«Зенит» — «Войводина»: Глушенков забил прямым ударом с углового

Форвард «Зенита» Максим Глушенков вывел команду вперед в товарищеском матче против «Войводины» в рамках Winline Суперсерии — 1:0.

25-летний футболист поразил ворота соперника на 5-й минуте прямым ударом с углового.

Игра проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.